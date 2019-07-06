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07. 06. 2019

Пробиваете дно: Зеленский записал обращение к ВР

Президент Украины Владимир Зеленский записал критичное обращение к депутатам Верховной Рады, в котором поблагодарил их за то, что подтвердили правильность его решения о роспуске парламента. Соответствующее видео появилось вечером в пятницу, 7 июня, на странице Администрации Президента в Facebook.

"Президент должен быть объективным, поэтому, когда есть за что, - надо хвалить. Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей Верховной Раде огромное спасибо", - заявил Зеленский.

Президент объяснил, что после роспуска парламента у него были мысли о том, что, возможно, он ошибся, зря распустил парламент, а депутаты, на самом деле, готовы работать и принимать важные решения.

Однако парламентарии за эти дни оставили действующей мажоритарную систему, неприкосновенность, старых министров и силовиков на должностях, а также возможность не отвечать за незаконное обогащение.

"Спасибо. Спасибо, что своим "плодотворным" трудом доказываете всей стране: решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не обманываете людей, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой - продолжаете прогуливать и "кнопкодавить", - сказал Зеленский

Глава государства заявил, что "все те горячие слова, которые депутатам адресуют граждане, - заслуженные".

"Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно", - сказал президент.

Он подчеркнул, что граждане Украины все видят и все понимают и призвал народ сделать свой выбор 21 июля.

Импичмент, так импичмент. Что предлагает Зеленский и Рада

Напомним, в течение рабочей недели в Верховной Раде не нашлось голосов для рассмотрения нескольких законопроектов Зеленского. Также депутаты не поддержали увольнение нескольких министров и главы СБУ.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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