В Нацполиции рассказали о тотальных проверках

В полицейских подразделениях разных регионов страны провели проверки, по результатам которых отстранили 10 начальников отделов. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Обнаружили и зафиксировали нарушения. Поэтому, по приказу главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 5 июня Князев провел видеоселекторное совещание с руководителями территориальных органов и подразделений ведомства, на котором обсудили выявленные нарушения, а также продемонстрировали видеоролик с выявленными нарушениями, в частности - случаями обнаружения запрещенных предметов.

По результатам проверок назначены служебные расследования, и руководители, которые сейчас отстранены, понесут "строгую дисциплинарную ответственность".

"Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством - собственным или служебным - в состоянии алкогольного опьянения - безальтернативное увольнении из органов полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии и 3 июня ребенок умер. После чего в Украине прошли массовые акции с требованием справедливого расследования убийства мальчика.

Позже глава полиции Киевской области подал в отставку.

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Источник: korrespondent.net