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07. 06. 2019

В Нацполиции рассказали о тотальных проверках

В полицейских подразделениях разных регионов страны провели проверки, по результатам которых отстранили 10 начальников отделов. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Обнаружили и зафиксировали нарушения. Поэтому, по приказу главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 5 июня Князев провел видеоселекторное совещание с руководителями территориальных органов и подразделений ведомства, на котором обсудили выявленные нарушения, а также продемонстрировали видеоролик с выявленными нарушениями, в частности - случаями обнаружения запрещенных предметов.

По результатам проверок назначены служебные расследования, и руководители, которые сейчас отстранены, понесут "строгую дисциплинарную ответственность".

"Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством - собственным или служебным - в состоянии алкогольного опьянения - безальтернативное увольнении из органов полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии и 3 июня ребенок умер. После чего в Украине прошли массовые акции с требованием справедливого расследования убийства мальчика.

Позже глава полиции Киевской области подал в отставку. 

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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