Постановление Кабмина про электроэнергию обойдется в 37 млрд - регулятор

Реализация принятого Кабмином механизма возложения специальных обязанностей по обеспечению неизменной цены электроэнергии для населения будет стоить Украине 37 млрд грн в год. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

"Плюс 37 млрд грн в год для "Энергоатома" за счет промышленности, бюджетников, коммунальных промышленных предприятий", - отметили в НКРЕКП.

При этом регулятор отметил, что соответствующий механизм невозможно будет реализовать ранее 1 октября, а кроме того, его реализация приведет к банкротству и ликвидации поставщиков электроэнергии населению, будет угрожать финансовой стабильности операторов системы передачи и распределения и тому подобное.

Также регулятор отметил, что операторы систем распределения, поставщики электроэнергии для населения технически не готовы к реализации механизма в редакции Кабмина.

В связи с этим регулятор предлагает доработать соответствующий проект постановления.

Напомним, запуск нового рынка электроэнергии должно произойти 1 июля 2019, согласно Закону Украины О рынке электроэнергии. Этот закон реализует нормы Третьего энергопакета Евросоюза и является частью международных обязательств Украины.

На заседании правительства 5 июня Кабинет Министров принял два постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии - О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов и Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

В НБУ прогнозируют подорожание электричества на четверть в случае введения рынка электроэнергии.

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Источник: korrespondent.net