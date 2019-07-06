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07. 06. 2019

Постановление Кабмина про электроэнергию обойдется в 37 млрд - регулятор

Реализация принятого Кабмином механизма возложения специальных обязанностей по обеспечению неизменной цены электроэнергии для населения будет стоить Украине 37 млрд грн в год. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

"Плюс 37 млрд грн в год для "Энергоатома" за счет промышленности, бюджетников, коммунальных промышленных предприятий", - отметили в НКРЕКП.

При этом регулятор отметил, что соответствующий механизм невозможно будет реализовать ранее 1 октября, а кроме того, его реализация приведет к банкротству и ликвидации поставщиков электроэнергии населению, будет угрожать финансовой стабильности операторов системы передачи и распределения и тому подобное.

Также регулятор отметил, что операторы систем распределения, поставщики электроэнергии для населения технически не готовы к реализации механизма в редакции Кабмина.

В связи с этим регулятор предлагает доработать соответствующий проект постановления.

Напомним, запуск нового рынка электроэнергии должно произойти 1 июля 2019, согласно Закону Украины О рынке электроэнергии. Этот закон реализует нормы Третьего энергопакета Евросоюза и является частью международных обязательств Украины.

 

На заседании правительства 5 июня Кабинет Министров принял два постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии - О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов и Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

В НБУ прогнозируют подорожание электричества на четверть в случае введения рынка электроэнергии.

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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