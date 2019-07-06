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07. 06. 2019

В Конотопе автомобиль полиции сбил ребенка

 
В городе Конотоп автомобиль полиции совершил наезд на десятилетнего ребенка, который перебегал дорогу в запрещенном месте. Об этом вечером 7 июня сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.
 
Отмечается, что инцидент произошел в Конотопе около 18.30 на улице Успенско-Троицкая.
 
"Автомобиль местного отделения полиции, двигаясь по проезжей части, совершил наезд на десятилетнего мальчика, который в это время перебегал дорогу вне пешеходного перехода", – говорится в сообщении полиции.
 
Пострадавшего ребенка госпитализировали. ГБР выясняет обстоятельства и причины аварии.
 
По приказу главы Нацполиции Сумской области, на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, задержан.
 
По информации портала dtp.kiev.ua, мальчика сбил автомобиль начальника местной полиции. Подчеркивается, что авто превышало допустимую скорость, а ребенок находится в тяжелом состоянии.
 

Cмотрите фотогалерею: В Конотопе автомобиль полиции сбил ребенка

Под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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