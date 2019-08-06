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08. 06. 2019

Посольство США прокомментировало приговоры по делу Гандзюк

США надеются на привлечение к ответственности всех заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Украине, размещенном в Twitter 7 июня.

"Екатерина Гандзюк, ее родные и друзья заслуживают правосудия. Мы продолжаем внимательно следить за судебным процессом и надеемся, что все заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут быстро привлечены к ответственности", − подчеркнули в дипведомстве.

Ранее сообщалось, что Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры пяти обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

Сергей Торбин, Никита Грабчук, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович получили от трех до 6,5 лет заключения.

Отец убитой активистки назвал спектаклем судебное заседание над убийцами дочери.

ГПУ объяснила "мягкий" приговор по делу Гандзюк

На Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Неизвестный в Херсоне облил ее концентрированной серной кислотой, в результате чего девушка получила обширные ожоги. 

После трех месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице.

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Источник: korrespondent.net

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Украина
Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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