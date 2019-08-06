Посольство США прокомментировало приговоры по делу Гандзюк

США надеются на привлечение к ответственности всех заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Украине, размещенном в Twitter 7 июня.

"Екатерина Гандзюк, ее родные и друзья заслуживают правосудия. Мы продолжаем внимательно следить за судебным процессом и надеемся, что все заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут быстро привлечены к ответственности", − подчеркнули в дипведомстве.

Ранее сообщалось, что Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры пяти обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

Сергей Торбин, Никита Грабчук, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович получили от трех до 6,5 лет заключения.

Отец убитой активистки назвал спектаклем судебное заседание над убийцами дочери.

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На Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Неизвестный в Херсоне облил ее концентрированной серной кислотой, в результате чего девушка получила обширные ожоги.

После трех месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице.

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Источник: korrespondent.net