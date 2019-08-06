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08. 06. 2019

ДТП в Конотопе: полицейскому объявили подозрение

Полицейскому, который, находясь за рулем служебного автомобиля, сбил ребенка в Конотопе, объявлено о подозрении, он задержан. Об этом в субботу, 8 июня, сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Водителю-полицейскому, который совершил наезд на ребенка, объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия − ч.2 ст.286 УК Украины. В порядке ст. 208 УПК Украины он задержан", – подчеркнули в пресс-службе.

Как отметил мэр Конотопа Артем Семенихин в Facebook, автомобиль, который сбил мальчика, принадлежит начальнику полиции.

Ранее сообщалось, что вечером 7 июня в Конотопе полицейский автомобиль совершил наезд на десятилетнего ребенка. Сначала в пресс-службе полиции указали, что мальчик перебегал дорогу в запрещенном месте, однако позже эту информацию удалили.

По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Наталии Науменко, ребенка сбили на пешеходном переходе. Пострадавший мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Начальника Конотопского отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки.

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Источник: korrespondent.net

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Украина
Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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