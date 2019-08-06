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08. 06. 2019

Эстонию на два года избрали непостоянным членом Совбеза ООН

Эстония избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2020-2021 годы. Это произошло на заседании Генассамблеи ООН в пятницу, 7 июня.

Во втором раунде голосования Эстония получила 132 голоса, ее конкурент − Румыния − лишь 58 голосов.

В выборах приняли участие 190 государств. Грузия и Латвия не прошли во второй тур. Эстония избиралась по группе стран Восточной Европы. Вместе с ней в Совбез ООН также попали Нигер, Тунис, Вьетнам, Сент-Винсент и Гренадины.

"Приоритетами страны в Совбезе станут поддержание миропорядка, основанного на международном праве, повышение эффективности работы Совбеза, ознакомление с опытом цифрового государства, участие в решении проблем климата и экологии", − заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов − США, Россия, Франция, Великобритания и Китай − и десять непостоянных членов, которые избираются на два года в порядке ротации.

Напомним, в марте и апреле впервые в истории ООН две страны (Франция и Германия) председательствовали в Совете Безопасности.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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