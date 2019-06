Трамп отложил введение пошлин на импорт из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введение новых пошлин в отношении Мексики отложено на неопределенный срок, так как стороны пришли к соглашению. Об этом он написал в Twitter 8 июня.

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределенный срок", − подчеркнул американский лидер.



Он также добавил, что Мексика согласилась принять решительные меры чтобы остановить поток миграции к южной границе США.

По словам Трампа, Госдепартамент в ближайшее время предоставит подробности переговоров.

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!