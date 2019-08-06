Мексика обязалась разместить Нацгвардию на границе

Власти Мексики обязались развернуть Национальную гвардию на границе с США, чтобы бороться с нелегальной миграцией. Об этом говорится в совместной декларации двух стран, которую 8 июня обнародовал Госдепартамент.



В документе говорится, что "Мексика предпримет беспрецедентные шаги для усиления мер по сдерживанию незаконной миграции, включая развертывание Национальной гвардии на всей территории страны, отдавая приоритет ее южной границе".



Мехико также обязалось принять меры по ликвидации организаций, которые занимаются контрабандой и торговлей людьми.



Мигрантов из Мексики, пересекающих границу в поисках убежища, будут отправлять обратно, где они будут ждать рассмотрения своих прошений. В свою очередь США обязались ускорить этот процесс.



Страны также будут обсуждать дополнительные меры для решение проблемы незаконной миграции, если уже принятые не принесут ожидаемых результатов, и объявят о новых договоренностях в течение 90 дней.

Отметим, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствовал достижение соглашения с США, нацеленного на урегулирование миграционного кризиса на общей границе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика согласилась принять меры для ликвидации потока мигрантов и отложил введение пошлин на мексиканские товары.



Напомним, в апреле американский лидер пригрозил закрыть границу с Мексикой, если поток нелегальных мигрантов не будет остановлен.

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Источник: korrespondent.net