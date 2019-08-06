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08. 06. 2019

Мексика обязалась разместить Нацгвардию на границе

Власти Мексики обязались развернуть Национальную гвардию на границе с США, чтобы бороться с нелегальной миграцией. Об этом говорится в совместной декларации двух стран, которую 8 июня обнародовал Госдепартамент.

В документе говорится, что "Мексика предпримет беспрецедентные шаги для усиления мер по сдерживанию незаконной миграции, включая развертывание Национальной гвардии на всей территории страны, отдавая приоритет ее южной границе".

Мехико также обязалось принять меры по ликвидации организаций, которые занимаются контрабандой и торговлей людьми.

Мигрантов из Мексики, пересекающих границу в поисках убежища, будут отправлять обратно, где они будут ждать рассмотрения своих прошений. В свою очередь США обязались ускорить этот процесс.

Страны также будут обсуждать дополнительные меры для решение проблемы незаконной миграции, если уже принятые не принесут ожидаемых результатов, и объявят о новых договоренностях в течение 90 дней.

Отметим, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствовал достижение соглашения с США, нацеленного на урегулирование миграционного кризиса на общей границе. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика согласилась принять меры для ликвидации потока мигрантов и отложил введение пошлин на мексиканские товары.

Напомним, в апреле американский лидер пригрозил закрыть границу с Мексикой, если поток нелегальных мигрантов не будет остановлен.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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