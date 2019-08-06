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08. 06. 2019

США назначили Турции срок для отказа от С-400

США ультимативно потребовали от союзника по НАТО Турции не позднее 31 июля отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Если Анкара не выполнит этого требования, то США вышлют из страны турецких пилотов, которые в настоящее время обучаются в Соединенных Штатах, и отстранят турецкие компании от участия в производстве истребителей F-35, заявила заместитель министра обороны США по материально-техническому обеспечению Эллен Лорд журналистам в Вашингтоне в пятницу, 7 июля.

Турция является одним из ключевых международных партнеров США в деле производства истребителей F-35 − самой дорогостоящей программе Пентагона, стоимость которой оценивается более чем в 428 миллиардов долларов.

Турция, в дополнение к изготовлению ключевых компонентов F-35, изъявила желание приобрести около 100 таких самолетов.

США и другие страны НАТО опасаются, что Россия с помощью поставленных Турции комплексов С-400 может получить информацию о самолетах альянса.

Днем ранее аналогичное предупреждение Турции уже сделал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. В письме турецкому коллеге Хулуси Акару от 6 июня Шанахан отметил, что у Турции "все еще есть время для смены курса по С-400".

"Помимо создания угрозы для безопасности таких платформ, как F-35, приобретение Турцией комплексов С-400 воспрепятствует возможности вашей страны развивать или поддерживать сотрудничество с США и в рамках НАТО, приведет к чрезмерной стратегической и экономической зависимости Турции от России и подорвет весьма эффективную оборонную промышленность Турции и ее честолюбивые цели в сфере развития", − предупредил Шанахан.

Несмотря на предостережения и угрозы из Вашингтона, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе вновь заявил, что его правительство не откажется от сделки с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов.

Первые батареи С-400 должны быть поставлены в Турции уже в июне или июле.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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