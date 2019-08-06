Претендент на пост премьера Британии признался, что употреблял кокаин

Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув признался, что в молодости употреблял наркотики. Об этом он заявил в интервью Daily Mail 7 июня.

"Я несколько раз принимал наркотики на нескольких светских мероприятиях, состоявшихся больше 20 лет назад. В то время я был молодым журналистом. <...> Это была ошибка. Я оглядываюсь назад и понимаю, что лучше бы не делал этого", − подчеркнул Гоув.

Издание уточнило, что политик потреблял кокаин. Об этом говорится в одной из глав готовящейся к выходу книги Майл Гоув: человек, который спешит, написанной британским журналистом Оуэном Беннетом.

Источник автора книги в окружении Гоува сообщил, что политик признался в грехах молодости членам своего окружения еще в 2016 году. Гоув, которому сейчас 51 год, начал заниматься журналистикой в конце 1980-х годов. Он успел поработать как в ведущих газетах страны, так и на британском телевидении.

В 2005 году был избран в Палату общин британского парламента, а спустя пять лет получил свой первый министерский портфель.

В настоящий момент Гоува называют одним из наиболее вероятных претендентов на пост следующего премьер-министра Великобритании. Напомним, 7 июня Тереза Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии и останется на посту премьер-министра, пока партия не назначит ей преемника.

Кандидатуры на должность лидера партии и премьера будут представлены 10 июня, а голосование в парламенте состоится 13 июля.

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Источник: korrespondent.net