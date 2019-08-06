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08. 06. 2019

Претендент на пост премьера Британии признался, что употреблял кокаин

 
Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув признался, что в молодости употреблял наркотики. Об этом он заявил в интервью Daily Mail 7 июня.
 
"Я несколько раз принимал наркотики на нескольких светских мероприятиях, состоявшихся больше 20 лет назад. В то время я был молодым журналистом. <...> Это была ошибка. Я оглядываюсь назад и понимаю, что лучше бы не делал этого", − подчеркнул Гоув.
 
Издание уточнило, что политик потреблял кокаин. Об этом говорится в одной из глав готовящейся к выходу книги Майл Гоув: человек, который спешит, написанной британским журналистом Оуэном Беннетом. 
 
Источник автора книги в окружении Гоува сообщил, что политик признался в грехах молодости членам своего окружения еще в 2016 году.
Гоув, которому сейчас 51 год, начал заниматься журналистикой в конце 1980-х годов. Он успел поработать как в ведущих газетах страны, так и на британском телевидении. 
 
В 2005 году был избран в Палату общин британского парламента, а спустя пять лет получил свой первый министерский портфель.
 
В настоящий момент Гоува называют одним из наиболее вероятных претендентов на пост следующего премьер-министра Великобритании.
Напомним, 7 июня Тереза Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии и останется на посту премьер-министра, пока партия не назначит ей преемника.

Кандидатуры на должность лидера партии и премьера будут представлены 10 июня, а голосование в парламенте состоится 13 июля. 

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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