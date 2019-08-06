Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июня 2019, суббота, 07:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
08. 06. 2019

В ЕС ужесточают правила депортации беженцев

Совет ЕС на уровне министров внутренних дел согласовал в пятницу, 7 июня, пересмотр директивы о возвращении мигрантов. Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, передает Интерфакс-Украина.

В Евросоюзе полагают, что повышение эффективности возвращений мигрантов − лучший способ сломать бизнес-модель контрабандистов.

Цель предлагаемых новых правил − ускорить процедуры возвращения, предотвратить возможность побега и вторичных попыток проникнуть в Европу, а также увеличить долю возвращаемых мигрантов.

Так, минимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять три месяца, чтобы предотвратить попытки отвергнутых соискателей убежища скрыться или перебраться в другую страну ЕС.

В качестве крайней меры предусматривается возможность выдворения таких мигрантов в "любую безопасную третью страну".

Максимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять шесть месяцев и в исключительных случаях может быть продлен до года.

Пересмотренную директиву Совет ЕС должен согласовать с Европарламентом. В документе также предлагается жестче прописать процедуры принятия решений о выдворении, четко определить сроки апелляций и обязанность государств ЕС расширять специальные программы добровольного возвращения.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2019 года из Германии были депортированы 5613 человек.

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.