Мадуро приказал открыть границу с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал открыть закрытую в феврале границу страны с Колумбией. Об этом он сообщил в Twitter 8 июня.

"Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня. Мы − мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение", − подчеркнул Мадуро.

Напомним, в феврале президент Венесуэлы закрыл границу с Бразилией и объявил о разрыве всех отнощений с Колумбией.

Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из этих стран гуманитарную помощь.

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Источник: korrespondent.net