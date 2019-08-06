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08. 06. 2019

У берегов Франции перевернулось судно со спасателями: трое погибших

Из-за бури Мигель у западного побережья Франции перевернулось судно морской спасательной службы, в результате чего погибли трое членов экипажа из семи, сообщает BBC.

По информации издания, 7 июня судно спасателей вышло на помощь лодке с рыбаками, пострадавшей в результате шторма.

Синоптики зафиксировали скорость ветра 129 км/ч.

Отмечается, что катер спасателей перевернулся на расстоянии около 800 м от берега.

Четверым из семи членов экипажа на борту удалось доплыть до берега.

Три вертолета и около 60 пожарных отправились на поиски тел трех погибших членов команды.

Также сообщается, что в связи со штормом в десяти французских департаментах был зафиксирован оранжевый уровень опасности, на западе страны были приостановлены железнодорожные перевозки.

Ранее сообщалось, что у берегов Индонезии затонуло грузовое судно, погибли 17 человек.

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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