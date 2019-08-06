Итоги 7.06: Ответ Зеленского Раде и новая война

Президент записал обращение к парламенту

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к депутатам Верховной Рады, в котором поблагодарил их за то, что они подтвердили правильность его решения о роспуске парламента.

Глава государства отметил, что парламентарии оставили действующей мажоритарную систему, неприкосновенность, старых министров и силовиков на должностях, а также возможность не отвечать за незаконное обогащение.

"Спасибо, что перед парламентскими выборами не обманываете людей, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой − продолжаете прогуливать и "кнопкодавить", − подчеркнул Зеленский.

США ввели новый пакет санкций против Ирана

Вашингтон ввел новый широкий пакет санкций против Ирана, направленных против нефтеперерабатывающего бизнеса страны, который является одним из основных источников финансирования Корпуса стражей исламской революции.

В частности, в списке санкций указана иранская компания Persian Gulf Petrochemical Industry Co, которая отвечает за половину экспорта продуктов нефтехимической промышленности страны.

Мэй покинула пост главы Консервативной партии

Тереза Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии Великобритании. При этом, она останется на посту премьер-министра, пока партия не назначит ее преемника.

Кандидатуры на должность лидера партии и премьера будут представлены 10 июня, а голосование в парламенте состоится 13 июля.

Украина вошла в число лидеров по буровым установкам в Европе

Украина впервые вошла в мировой индекс работающих нефтяных и газовых буровых установок Baker Hughes GE Rig Coun, где заняла лидирующую позицию в Европе по количеству задействованных в бурении станков.

В Ассоциации газодобывающих компаний Украины отметили, что в мае в Европе работало 186 буровых станков, почти половина из которых (84) осуществляла работы в Украине.

Зеленский заявил о жестком ответе ВСУ на Донбассе

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обострение ситуации в зоне ООС и заявил, что Россия потеряла контроль над сепаратистами.

По его словам, обстрелы украинских военных являются очевидной попыткой в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня.

"Кто бы ни отдал приказ − Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией", − подчеркнул глава государства.

Германия и Россия договорились углублять сотрудничество

Германия и Россия впервые за последние несколько лет подписали совместный документ об углублении экономического сотрудничества.

По словам министра экономики ФРГ Петера Альтмайера, Берлин намерен развивать экономические отношения с Москвой, несмотря на санкции, чтобы "внести вклад в появление между Россией, Украиной и Европой пространства благополучия.

Путин отреагировал на ситуацию с Huawei в США

Президент России Владимир Путин заявил, что действия американской стороны в отношении Huawei является началом новой технологической войны.

Российский лидер назвал беспрецедентным выталкивание компании с рынка.

Суд отметил запрет на госфинансирование Оппоблока

Окружной админсуд Киева отменил решение НАПК о приостановлении госфинансирования Оппоблока и теперь партии перечислят 15,5 миллиона гривен, которые она не получила в I квартале 2019 года.

Отметим, решение пока не вступило в силу и у сторон есть время на обжалование и апелляцию.

Суд в Украине заочно арестовал российские самолеты Руслан

Подольский райсуд Киева 28 мая арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 российской авиакомпании Волга-Днепр.

Таким образом госкомпания Антонов добилась запрета эксплуатировать самолеты, сертификатами на которые владеет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net