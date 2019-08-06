В Германии приняли пакет миграционных законов

Парламент Германии принял пакет миграционных законов, которые упрощают трудоустройство для специалистов различных специальностей, в том числе тех, которые имеют "неакадемические" профессии. Об этом рассказал официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

"В первую очередь речь идет об иммиграции и специалистах. Германии крайне необходимы квалифицированные кадры... Мы открываем рынок труда для людей из стран, которые не входят в ЕС", - пояснил Зайберт.

Закон открывает дверь в Германию специалистов различных специальностей, а не только "академических".

Кроме того, теперь граждане стран, которые не входят в ЕС, смогут при наличии соответствующей квалификации и достаточном владении языка приезжать в страну без наличия трудового контракта и искать работу на месте в течение полугода при условии, что расходы из своего пребывания в этот период человек будет оплачивать сам.

Также рассмотрели и условия депортации тех, кто не имеет шансов получить официальный статус в стране. В правительстве убеждены, что принятый пакет законов позволит государству лучше контролировать приток мигрантов.

Ранее сообщалось, что министры внутренних дел стран Евросоюза договорились об усилении законодательной базы возвращения нелегальных мигрантов.

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Источник: korrespondent.net