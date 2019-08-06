Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июня 2019, суббота, 08:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
08. 06. 2019

В Германии приняли пакет миграционных законов

Парламент Германии принял пакет миграционных законов, которые упрощают трудоустройство для специалистов различных специальностей, в том числе тех, которые имеют "неакадемические" профессии. Об этом рассказал официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

"В первую очередь речь идет об иммиграции и специалистах. Германии крайне необходимы квалифицированные кадры... Мы открываем рынок труда для людей из стран, которые не входят в ЕС", - пояснил Зайберт.

Закон открывает дверь в Германию специалистов различных специальностей, а не только "академических".

Кроме того, теперь граждане стран, которые не входят в ЕС, смогут при наличии соответствующей квалификации и достаточном владении языка приезжать в страну без наличия трудового контракта и искать работу на месте в течение полугода при условии, что расходы из своего пребывания в этот период человек будет оплачивать сам.

Также рассмотрели и условия депортации тех, кто не имеет шансов получить официальный статус в стране. В правительстве убеждены, что принятый пакет законов позволит государству лучше контролировать приток мигрантов.

Ранее сообщалось, что министры внутренних дел стран Евросоюза договорились об усилении законодательной базы возвращения нелегальных мигрантов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.