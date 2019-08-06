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08. 06. 2019

Эскалация на Донбассе: 28 обстрелов, двое погибших

За минувшие сутки сепаратисты 28 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибло двое военнослужащих, пятеро были ранены, семеро получили боевые травмы. Об этом сообщается в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в субботу, 8 июня.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – говорится в сообщении.

Как сообщается, что украинские позиции обстреливали из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты 21 раз обстреляли позиции ООС: вблизи Новоселовки Второй - из артиллерии 152-мм, минометов калибра 82-мм и гранатометов; пять раз в районе Павлополя - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза в районе Водяного - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Новоолександровки Второй - артиллерии 152-мм, минометов 82-мм; дважды вблизи Марьинки - из 82-мм минометов и стрелкового оружия; два раза в районе Новогригорьевки - гранатометы и пулеметы; вблизи Гнутово - автоматические гранатометы и стрелковое оружие; Николаевки - противотанковые гранатометы; Авдеевки - автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции ООС были обстреляны семь раз: вблизи Новолуганского - из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Станицы-Луганской – из стрелкового вооружения; один раз в районе Крымского – 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; дважды у Травневого - из вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов; Зайцевого - гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток боевики совершили один обстрел украинских позиций: вблизи Широкино - из крупнокалиберных пулеметов.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в штабе ООС.

Напомним, что ситуация в зоне ООС обострилась с 4 июня. Тогда в результате усиленных обстрелов погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. 5 июня погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. 6 июня обошлось без потерь, а вчера в результате артобстрела погибли двое военных.

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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