Эскалация на Донбассе: 28 обстрелов, двое погибших

За минувшие сутки сепаратисты 28 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибло двое военнослужащих, пятеро были ранены, семеро получили боевые травмы. Об этом сообщается в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в субботу, 8 июня.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – говорится в сообщении.

Как сообщается, что украинские позиции обстреливали из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты 21 раз обстреляли позиции ООС: вблизи Новоселовки Второй - из артиллерии 152-мм, минометов калибра 82-мм и гранатометов; пять раз в районе Павлополя - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза в районе Водяного - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Новоолександровки Второй - артиллерии 152-мм, минометов 82-мм; дважды вблизи Марьинки - из 82-мм минометов и стрелкового оружия; два раза в районе Новогригорьевки - гранатометы и пулеметы; вблизи Гнутово - автоматические гранатометы и стрелковое оружие; Николаевки - противотанковые гранатометы; Авдеевки - автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции ООС были обстреляны семь раз: вблизи Новолуганского - из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Станицы-Луганской – из стрелкового вооружения; один раз в районе Крымского – 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; дважды у Травневого - из вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов; Зайцевого - гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток боевики совершили один обстрел украинских позиций: вблизи Широкино - из крупнокалиберных пулеметов.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в штабе ООС.

Напомним, что ситуация в зоне ООС обострилась с 4 июня. Тогда в результате усиленных обстрелов погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. 5 июня погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. 6 июня обошлось без потерь, а вчера в результате артобстрела погибли двое военных.

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Источник: korrespondent.net