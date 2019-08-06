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08. 06. 2019

В Херсонской области подтоплены десятки дворов

В Херсонской области по состоянию на утро субботы, 8 июня, остаются подтопленными 73 приусадебных участка, сообщили в ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 73 приусадебных участка", – сказано в сообщении.

Для откачки воды были привлечены 7 единиц техники и 25 человек из них от ГСЧС 2 ед. техники и 6 человек личного состава. В течение суток откачано 4 тыс. 200 куб. м воды (всего - 6 тыс. 300 куб. м).

Спасатели напомнили, что 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в селе Новая Маячка Алешковского района.

"Осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в ночь на 7 июня из-за непогоды в Украине остались без света 68 населенных пунктов в пяти областях. В трех областях подтоплены дома.

По прогнозам синоптиков, на выходных практически во всех областях ожидаются дожди.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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