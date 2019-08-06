Ежегодно в океан попадает до 12 млн тонн пластика

Ежегодно в мировой океан попадает от 5 до 12 млн тонн пластика. Об этом во Всемирный день океанов в субботу, 8 июня, сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы, пишет ТАСС.

"Оценки разнятся - от 5 до 12 млн тонн [пластика]. Среднее число - 9,5 млн", - сказали в пресс-службе.

Микропластик, который составляет треть всего мусора в океане, сбивается в мусорные острова. Он проникает в тела живых существ вместе с пищей.

В организации отмечают, что на состояние экосистемы океанов также влияют глобальное изменение климата и повышенная концентрация углекислого газа в атмосфере.

Так, за последние 50 лет в атмосфере сильно увеличилась концентрация углекислого газа - этому способствовали глобальное изменение климата, сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов на планете. Из-за повышения концентрации вещества в воздухе страдают обитатели океана, которые являются основой пищевой цепи, отмечают в фонде.

"90% популяций крупных хищных рыб уже никогда не смогут восстановиться до прежней численности - в том числе тунец, треска, палтус, меч-рыба. Около половины коралловых рифов подверглись непоправимому урону из-за глобального изменения климата", - сообщили в организации.

Закисление океана - результат значительного увеличения в атмосфере концентрации углекислого газа. Чем больше его становится в атмосфере, тем стремительней меняется кислотно-щелочной баланс поверхностных вод мирового океана.

Ранее ученые установили, что в настоящее время порядка миллиона видов животных находятся под угрозой исчезновения. В наибольшей опасности морские млекопитающие, численность которых может уменьшиться на треть.

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Источник: korrespondent.net