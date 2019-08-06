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08. 06. 2019

В Пакистане подорвали автомобиль с военными

В результате взрыва бомбы в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана по меньшей мере четверо военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на пресс-службу армии Пакистана.

"Террористы подорвали автомобиль, перевозивший военнослужащих, с помощью самодельного взрывного устройства. Три офицера и один солдат погибли, еще четверо солдат получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последний месяц в результате нападений в общей сложности было убито 10 сотрудников сил безопасности страны и 35 получили ранения.

Ответственность за инцидент пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Ранее сообщалось, что в Луганской области подорвался трактор, в результате чего два мирных жителя получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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