Американцы подготовили погранотряд Дозор

Военнослужащие 10-го отдельного отряда оперативного реагирования Дозор прошли американский учебно-тренировочный курс Small Boat Operations с использованием катеров Safe Boat 27. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время учебы в отряде учились управлять катерами Safe Boat 27, полученными погранслужбой при содействии посольства США в Украине.

Учения проходили в течение месяца. Бойцы на практике отработали элементы спасательных и штурмовых операций, а также решение нестандартных ситуаций на воде.

Навыки использования и эксплуатации катеров Safe Boat 27 военнослужащие Дозора продемонстрировали в Киеве на Днепре.

В погранведомстве отметили, что эта модификация катеров может использоваться как для патрулирования, так и для рейдово-штурмовых целей. Состав команды катера - четыре военнослужащих. Но в случае необходимости для выполнения поставленных задач там могут размещаться до 20 бойцов десанта со снаряжением.

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Напомним, в начале апреля в Киеве был спущен на воду очередной малый артиллерийский бронекатер проекта 58155 Гюрза-М.

Также сообщалось, что в Украине в этом году начнется строительство ракетного катера, который будет вооружен противокорабельными крылатыми ракетами Нептун.

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Источник: korrespondent.net