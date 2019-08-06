Военнослужащие 10-го отдельного отряда оперативного реагирования Дозор прошли американский учебно-тренировочный курс Small Boat Operations с использованием катеров Safe Boat 27. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Во время учебы в отряде учились управлять катерами Safe Boat 27, полученными погранслужбой при содействии посольства США в Украине.
Учения проходили в течение месяца. Бойцы на практике отработали элементы спасательных и штурмовых операций, а также решение нестандартных ситуаций на воде.
Навыки использования и эксплуатации катеров Safe Boat 27 военнослужащие Дозора продемонстрировали в Киеве на Днепре.
В погранведомстве отметили, что эта модификация катеров может использоваться как для патрулирования, так и для рейдово-штурмовых целей. Состав команды катера - четыре военнослужащих. Но в случае необходимости для выполнения поставленных задач там могут размещаться до 20 бойцов десанта со снаряжением.
Cмотрите фотогалерею: Американцы подготовили погранотряд Дозор
Напомним, в начале апреля в Киеве был спущен на воду очередной малый артиллерийский бронекатер проекта 58155 Гюрза-М.
Также сообщалось, что в Украине в этом году начнется строительство ракетного катера, который будет вооружен противокорабельными крылатыми ракетами Нептун.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость