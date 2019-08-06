Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июня 2019, суббота, 13:15
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
08. 06. 2019

Американцы подготовили погранотряд Дозор

Военнослужащие 10-го отдельного отряда оперативного реагирования Дозор прошли американский учебно-тренировочный курс Small Boat Operations с использованием катеров Safe Boat 27. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время учебы в отряде учились управлять катерами Safe Boat 27, полученными погранслужбой при содействии посольства США в Украине.

Учения проходили в течение месяца. Бойцы на практике отработали элементы спасательных и штурмовых операций, а также решение нестандартных ситуаций на воде.

Навыки использования и эксплуатации катеров Safe Boat 27 военнослужащие Дозора продемонстрировали в Киеве на Днепре.

В погранведомстве отметили, что эта модификация катеров может использоваться как для патрулирования, так и для рейдово-штурмовых целей. Состав команды катера - четыре военнослужащих. Но в случае необходимости для выполнения поставленных задач там могут размещаться до 20 бойцов десанта со снаряжением.

Cмотрите фотогалерею: Американцы подготовили погранотряд Дозор

 

Напомним, в начале апреля в Киеве был спущен на воду очередной малый артиллерийский бронекатер проекта 58155 Гюрза-М.

Также сообщалось, что в Украине в этом году начнется строительство ракетного катера, который будет вооружен противокорабельными крылатыми ракетами Нептун.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.