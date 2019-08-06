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08. 06. 2019

В Крыму задержали двух украинцев - СМИ

ФСБ РФ задержала в Армянске двух украинцев. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает Керчь.ФМ со ссылкой на пресс-службу ФСБ в Крыму.

Сообщается, что при осуществления пограничного контроля в автомобильном пункте пропуска Армянск был выявлен гражданин Украины 1992 г.р., который с 2016 года объявлен в России в розыск. 

Отмечается, что мужчина находится под подпиской о невыезде по подозрению в незаконном предпринимательстве.

Также сообщается, что другого украинца 1987 г.р. задержали из-за того, что его разыскивают в Епатории за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Крыму так называемый "верховный суд" приговорил к 10 годам и шести месяцам лишения свободы гражданина Украины Константина Давыденко за "шпионаж".

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Источник: korrespondent.net

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