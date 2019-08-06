Полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне

В Херсоне вечером 7 июня полицейский сбил двух пешеходов, сообщает пресс-служба местного управления полиции в субботу, 8 июня.

Отмечается, что полицейский сам позвонил на линию 102 и рассказал, что на личном авто (находясь вне службы) сбил двух пешеходов, которые по темноте переходили дорогу по ул. Кулика.

Пострадавшие доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет.

На место выехали руководство управления, работники инспекции по личному составу, управления внутренней безопасности и государственного бюро расследований. Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 УК Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. По указанию начальника полиции Херсонщины Артура Мерикова назначено служебное расследование, на время которого полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. Алкотестер Драгер в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил. У него также взяты анализы на содержание алкоголя в крови в медучреждении. Ранее сообщалось, что вечером 7 июня в Конотопе полицейский автомобиль совершил наезд на десятилетнего ребенка. Сначала в пресс-службе полиции указали, что мальчик перебегал дорогу в запрещенном месте, однако позже эту информацию удалили. По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Наталии Науменко, ребенка сбили на пешеходном переходе. Пострадавший мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Начальника Конотопского отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки.

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Источник: korrespondent.net