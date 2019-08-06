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08. 06. 2019

Украина обсудила развитие флота с США

На борту фрегата Гетман Сагайдачный состоялась встреча командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко и старшего советника США по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины Дональда Винтера. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в субботу, 8 июня.

Основной целью мероприятия было ознакомление с насущными потребностями ВМС ВС Украины в вооружении и военной технике.

Во время встречи стороны обсудили ряд важных вопросов относительно дальнейшего развития Военно-Морских Сил ВС Украины. Со стороны США даны предложения по улучшению военного сотрудничества между странами, определены основные направления работы и первоочередные задачи в военно-морской области, которые нуждаются в помощи со стороны иностранных партнеров.

По завершению представители делегации США осмотрели новейшие катера ВМС ВС Украины среди которых были десантно-штурмовые катера типа Кентавр, которые в ближайшее время будут включены в состав национального флота.

Ранее в Минобороны обсудили с Винтером вопросы реформирования ВСУ и обеспечения армии вооружением и военной техникой. 

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Источник: korrespondent.net

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