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08. 06. 2019

Мадуро и Красный Крест подписали протокол о поставках гуманитарки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) согласовали протокол, который будет регулировать доставку и распределение в стране новых партий гуманитарной помощи.

Соответствующую "дорожную карту" в пятницу, 7 июня, в МИД Венесуэлы подписали министр иностранных дел Хорхе Арреаса, министр здравоохранения Карлос Альварадо и глава офиса Красного Креста и Красного Полумесяца в Венесуэле Нельсон Кастаньо.

Представитель гуманитарной организации назвал согласованный документ "большим шагом" в направлении преодоления национального кризиса, выражающегося, в числе прочего, в нехватке лекарств и функционирующих больниц. По данным Красного Креста, в ближайшие недели в Венесуэлу поступят девять траншей гуманитарной помощи через Италию и Панаму.

Между тем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции сообщили, что число покинувших страну венесуэльцев достигло 4 миллионов. Подавляющее большинство выезжающих из Венесуэлы граждан направляются в другие латиноамериканские страны. В частности, соседняя Колумбия приняла около 1,3 млн венесуэльцев, Перу – 768 тысяч, Чили – 288 тысяч, Эквадор – 263 тысячи, Бразилия – 168 тысяч, Аргентина – 130 тысяч.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием финансовых и экономических санкций против страны. Инфляция в Венесуэле достигла 130 000% в 2018 году.

Также Мадуро заявлял, что в течение нескольких месяцев представители правительства и оппозиции вели тайные переговоры для урегулирования кризиса в стране.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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