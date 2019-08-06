Во Франции обесточены десятки тысяч домов из-за бури

На западе Франции около 28 тысяч домов остались без света из-за сильной бури. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 8 июня.
Отмечается, что ситуация несколько улучшилась по сравнению с вечером пятницы, когда без электроэнергии остались 42 тысячи домов.
Буря, которую метеорологи назвали Мигель, в пятницу привела к гибели трех спасателей: они утонули во время операции у берегов департамента Вандея.
Последствия бури ощущались не только в прибрежных департаментах, но и, в частности, в Париже.
Напомним, за последнее время в Украине выпала почти трехмесячная норма осадков. В целом по стране повреждено около 40 объектов социальной сферы, количество подтопленных жилых домов превышает 2,6 тысяч, размыто 25 км берегов и 360 км покрытия автомобильных дорог, повреждены 97 автомобильных и пешеходных мостов. Погибли два человека.
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Источник: korrespondent.net
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