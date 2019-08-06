В Индии произошел инцидент с истребителем МиГ-29К, из-за чего была приостановлена работа международного аэропорта в штате Гоа. Об этом сообщает India Today в субботу, 8 июня.

Отмечается, что во время взлета у истребителя отсоединился топливный бак. Он рухнул на взлетно-посадочную полосу и загорелся.

Спустя час после этого происшествия аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Сам МиГ-29 не разбился, пилот не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Индии истребитель МиГ-29 потерял топливный бак

Ранее в Японии загорелся в воздухе истребитель США F-16. Пилот сбросил два топливных бака в озеро Огавара. Они упали на расстоянии 400 метров от одной из рыбацких шхун, подняв столб воды высотой до 15 метров.

Отметим, прошлый год стал худшим по числу жертв авиакатастроф с 2014 года. Всего в 2018 году услугами воздушных перевозок воспользовались 4,3 млрд человек, из них 523 – погибли.

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Источник: korrespondent.net