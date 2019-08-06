Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июня 2019, суббота, 19:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
08. 06. 2019

На Полтавщине мужчина пытался обменять гранату на бутылку водки

В одном из сел Великобагачанского района мужчина пытался обменять гранату на бутылку водки. Об этом сообщает управление Нацполиции в Полтавской области в субботу, 8 июня.

Отмечается, что для обмена на алкоголь мужчина предложил ручную гранату РГН АІХ-1 на бутылку водки.

Детективы изъяли боеприпас на месте происшествия и направили на экспертное исследование. По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство (ч.1 ст.263 УК Украины).

Теперь мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области женщина продавала гранаты Ф-1 по 300 гривен за штуку.

А в Павлограде мужчина с гранатой РГД-5 угрожал подорвать кафе, так как не хотел, чтобы оно закрывалось. Его задержали полицейские.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.