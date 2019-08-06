На Полтавщине мужчина пытался обменять гранату на бутылку водки

В одном из сел Великобагачанского района мужчина пытался обменять гранату на бутылку водки. Об этом сообщает управление Нацполиции в Полтавской области в субботу, 8 июня.

Отмечается, что для обмена на алкоголь мужчина предложил ручную гранату РГН АІХ-1 на бутылку водки.

Детективы изъяли боеприпас на месте происшествия и направили на экспертное исследование. По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство (ч.1 ст.263 УК Украины).

Теперь мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области женщина продавала гранаты Ф-1 по 300 гривен за штуку.

А в Павлограде мужчина с гранатой РГД-5 угрожал подорвать кафе, так как не хотел, чтобы оно закрывалось. Его задержали полицейские.

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Источник: korrespondent.net