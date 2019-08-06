В Польше считают, что ЕС будет сильнее с Украиной

Польша поделится с Украиной опытом вступления в НАТО и Евросоюз, потому что вместе они сделают Европу сильнее. Об этом сказал глава Сената Польши Станислав Карчевский во время Х сессии Межпарламентской ассамблеи в Киеве, сообщает РБК-Украина в субботу, 8 июня.

По словам Карчевского, ЕС станет сильнее, когда Украина войдет в его состав.

"Мы будем строить более сильный Евросоюз. А более сильный ЕС – это союз с Украиной. Высокий уровень безопасности также связан с членством Украины в НАТО. В Польше в этом году мы празднуем наше 20-летие членства в НАТО и 15-летие членства в ЕС. И мы также гарантированно готовы делиться с вами нашим опытом, связанным с вступлением в эти организации", – сказал Карчевский.

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис добавил, что главы парламентов Украины, Литвы и Польши обсудили шаги, которые должна сделать Украина для того, чтобы получить членство в Евросоюзе.

"Мы обсудили, какие шаги должна сделать Украина и другие страны с целью получения Украиной членства в ЕС", – заявил Пранцкетис.

Напомним, в резолюции Межпарламентской ассамблеи задекларированы сроки вступления Украины в Евросоюз. По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, Украина имеет большой шанс вступить в ЕС в 2025-2027 году.

Отметим, накануне экс-президент Петр Порошенко заявлял, что вопрос членства Украины в ЕС – дело нескольких лет, а не десятилетий.

При этом лидеры Евросоюза не единожды заявляли, что речи о членстве Украины в ЕС сейчас не идет.

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Источник: korrespondent.net