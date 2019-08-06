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08. 06. 2019

В Винницкой области совершено покушение на депутата

Сотрудники полиции расследуют покушение на депутата Гайсинского городского совета. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Винницкой области.

Отмечается, что утром 7 июня в полицию обратился местный депутат. По его словам, в тот день под его автобилем Ford Transit взорвался неизвестный предмет.

"По предварительной информации, взрыв произошел, когда мужчина начал выезжать на автомобиле со двора собственного домохозяйства. В результате инцидента никто не пострадал… На месте происшествия изъяты вещественные доказательства, которые отправлены на экспертизу", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство (ст.15 ст.115 УК Украины).

В свою очередь УНН со ссылкой на источники сообщает, что неизвестные разместили гранату Ф-1 под автомобилем депутата. Взрывом были повреждены днище транспортного средства, топливный бак и двери водителя.

Ранее стало известно, что на Киевщине пытались взорвать бывшего бойца Беркута. Неизвестный привязал гранату к воротам дома, где проживает мужчина.

Также сообщалось, что на Луганщине мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу.

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Источник: korrespondent.net

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