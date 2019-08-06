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08. 06. 2019

В Александрии три человека погибли при столкновении мопедов

В городе Александрия произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщил с места аварии очевидец Игорь Глушенко на своей странице в Facebook.

По его словам, на въезде в Александрию на улице Знаменской столкнулись два мопеда. На месте погибли три парня, а девушка получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Все они – жители Александрии.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Накануне в Украине произошло первое смертельное ДТП с автомобилем Tesla. На 77 километре трассы Киев-Житомир кроссовер Tesla Model X влетел в ГАЗ дорожной службы. Пассажирка Tesla погибла на месте.

Также сообщалось, что в Черниговской области водитель грузовика сбил насмерть двух мужчин, ремонтировавших свою фуру.

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Источник: korrespondent.net

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