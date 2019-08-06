Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июня 2019, суббота, 19:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
08. 06. 2019

Парламент Молдавы назначил премьер-министра

Депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду. Об этом сказала спикер парламента Зинаида Гречаная, сообщает РИА Новости в субботу, 8 июня.

"Депутаты единогласно поддержали кандидата в премьеры Майю Санду, поздравляем ее с назначением", – отметила Гречаная.

Санду представила парламенту программу работы правительства и сообщила, что ее работа будет базироваться на трех приоритетах. Первый приоритет, по ее словам, это принятия закона по деолигархизации. Второй приоритет – выведение страны из изоляции и восстановление экономики, возвращение доверия партнеров и финансирования из внешних источников для проведения реформ и социальной политики. Третий – улучшение благосостояния граждан.

Санду также представила свою команду. МВД возглавит сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе, министром экономики и инфраструктуры станет Вадим Брынзан, министром образования, науки и культуры – Лилиана Николаеску-Онофрей, министром юстиции – Станислав Павловский, министром здравоохранения, труда и социальной защиты – Алла Немеренко.

Вице-премьером по вопросам реинтеграции станет Василий Шова, министром обороны – Павел Войку, министром иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску, министром финансов Наталия Гаврилица, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – Джеорджета Минку.

Накануне Конституционный суд Молдовы обязал президента Игоря Додона распустить парламент, который в течение трех месяцев не смог утвердить правительство. После этого сторонники Демократической партии Молдовы устроили митинг протеста в центре Кишинева. Они требовали создания парламентской коалиции, выступая против проведения досрочных парламентских выборов.

В свою очередь парламент Молдовы собрался в субботу на заседание и избрал спикером председателя Партии социалистов Зинаиду Гречаную.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.