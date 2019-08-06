На Буковине таможенники и пограничники требовали взятки за ввоз "евроблях"

В Черновицкой области задержаны таможенник и пограничники, которые требовали взятки за ввоз автомобилей на еврономерах без осмотра. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции в субботу, 8 июня.
"Установлено, что к организации противоправной деятельности причастны государственный инспектор таможенного поста Кельменцы Черновицкой таможни, сотрудники отдела пограничной службы Мамалыга Черновицкого отряда и работники таможни другой страны", – говорится в сообщении.
Фигуранты требовали взятки за беспрепятственное пересечение границы иностранцами, которые ввозили в Украину сроком до одного года авто на еврономерах без прохождения осмотра.
В рамках уголовного производства по статье о получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины) правоохранители задокументировали многочисленные факты получения таможенниками и пограничниками взяток.
Накануне фигуранты были задержаны. В частности, инспектор таможенного поста Кельменцы был задержан непосредственно при получении очередного "транша". Проводятся неотложные следственные действия.
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Накануне стало известно, что СБУ разоблачила таможенников на схеме с автомобилями в Черкасской области. В январе-мае текущего года дельцы обогатились на более чем 200 тысяч долларов.
Также было раскрыто масштабное производство фальшивых документов. В организованную группировку входили украинские граждане и иностранцы.
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Источник: korrespondent.net
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