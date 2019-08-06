Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июня 2019, суббота, 19:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
08. 06. 2019

На Буковине таможенники и пограничники требовали взятки за ввоз "евроблях"

В Черновицкой области задержаны таможенник и пограничники, которые требовали взятки за ввоз автомобилей на еврономерах без осмотра. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции в субботу, 8 июня.

"Установлено, что к организации противоправной деятельности причастны государственный инспектор таможенного поста Кельменцы Черновицкой таможни, сотрудники отдела пограничной службы Мамалыга Черновицкого отряда и работники таможни другой страны", – говорится в сообщении.

Фигуранты требовали взятки за беспрепятственное пересечение границы иностранцами, которые ввозили в Украину сроком до одного года авто на еврономерах без прохождения осмотра.

В рамках уголовного производства по статье о получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины) правоохранители задокументировали многочисленные факты получения таможенниками и пограничниками взяток.

Накануне фигуранты были задержаны. В частности, инспектор таможенного поста Кельменцы был задержан непосредственно при получении очередного "транша". Проводятся неотложные следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: На Буковине таможенники и пограничники требовали взятки за ввоз "евроблях"

Накануне стало известно, что СБУ разоблачила таможенников на схеме с автомобилями в Черкасской области. В январе-мае текущего года дельцы обогатились на более чем 200 тысяч долларов.

Также было раскрыто масштабное производство фальшивых документов. В организованную группировку входили украинские граждане и иностранцы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.