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08. 06. 2019

День в зоне ООС: шесть обстрелов, ранен боец

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Боевые травмы получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 8 июня.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также танки, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник произвел четыре обстрела позиций, из них: в районе села Водяное – из артсистем калибра 122 мм и вооружения танка; возле Лебединского – из 122 мм артиллерии; возле Широкино и Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано два обстрела позиций возле села Травневое – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также вблизи села Майское велся обстрел из минометов 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские подразделения открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 7 июня на Донбассе зафиксировали 28 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда два бойца ВСУ погибли, пятеро были ранены, семеро получили боевые травмы.

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Источник: korrespondent.net

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