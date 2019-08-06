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08. 06. 2019

В Германии парусник столкнулся с контейнеровозом и затонул

На севере Германии историческое парусное судно No 5 Elbe столкнулось на реке Эльба с контейнеровозом и затонуло, пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию полиции Гамбурга в субботу, 8 июня.

ЧП произошло около 14:30 по местному времени в городе Штаде. 141-метровый контейнеровоз под кипрским флагом следовал в направлении Северного моря. На борту парусника находились 43 человека, они спасены.

Отмечается, что 37-метровое судно было спущено на воду в 1883 году. Буквально в конце мая парусник был отреставрирован, на что ушло порядка 1,5 млн евро. Он был приписан к порту Гамбурга, где последнее время использовался для туристических водных прогулок.

Также сообщается, что No 5 Elbe был последним гамбургским судном эпохи деревянного судостроения.

Cмотрите фотогалерею: В Германии парусник столкнулся с контейнеровозом и затонул

Накануне стало известно, что в Восточно-Китайском море едва не столкнулись крейсер США и российский корабль Адмирал Виноградов. Российская сторона обвинила американцев опасном маневре.

В свою очередь представитель Седьмого флота США заявил, что это российский корабль "совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру USC Chancellorsville".

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Источник: korrespondent.net

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