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08. 06. 2019

В Китае из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек

В восточной китайской провинции Цзянси около 45 тысяч человек эвакуированы из-за продолжающихся ливней и вызванных ими наводнений. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местного департамента по управлению чрезвычайными ситуациями.

Отмечается, что в этом регионе дожди не прекращаются с четверга. Непогода отразилась на жизни более чем полумиллиона человек в 23 округах и районах провинции, прямой экономический ущерб уже оценивается местными властями в 670 млн юаней (около $94 млн).

Спасатели передвигаются по улицам некоторых населенных пунктов на лодках. К настоящему моменту из-за поднявшегося уровня воды разрушены уже более 50 зданий, серьезные повреждения получили почти 90 зданий, а 1,2 тысячи местных жителей нуждаются в экстренной помощи.

Значительный ущерб наводнение нанесло и сельскохозяйственным угодьям, затоплены более 37 тысяч гектаров посевных площадей.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди продолжатся до вторника.

Напомним, за последнее время в Украине выпала почти трехмесячная норма осадков. В целом по стране повреждено около 40 объектов социальной сферы, количество подтопленных жилых домов превышает 2,6 тысяч, размыто 25 км берегов и 360 км покрытия автомобильных дорог, повреждены 97 автомобильных и пешеходных мостов. Погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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