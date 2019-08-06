В Константиновке у мужчины изъяли гранатомет

В Донецкой области сотрудники полиции изъяли гранатомет РПГ-22 у ранее судимого мужчины. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 8 июня.

Отмечается, что в рамках проведения спецоперации Оружие и взрывчатка полицейские получили информацию, что один из местных жителей может хранить дома опасный предмет.

"При осмотре частного дома оперативники обнаружили РПГ-22. После проверки взрывотехники ликвидировали боеприпасы на полигоне. Злоумышленник рассказал, что гранатомет нашел несколько месяцев назад и принес домой", – говорится в сообщении.

По данному факту было открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Донецкой области обнаружен тайник боеприпасов для РПГ-7. Житель города Авдеевка хранил их на своем дачном участке в Ясиноватском районе. По предварительному заключению экспертов, боеприпасы произведены в России.

Также сообщалось, что в городе Бахмут пенсионер выкопал в огороде гранатомет. Опасную находку изъяли и позже обезвредили.

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Источник: korrespondent.net