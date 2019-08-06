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08. 06. 2019

В Литве начались крупные учения НАТО

Крупномасштабные военные маневры Gelezinis Vilkas 2019 (Железный волк-2019) с участием около четырех тысяч военнослужащих из 10 стран и более тысячи единиц техники начались в Литве и продлятся две недели. Об этом сообщило командование литовской армии в субботу, 8 июня.

"Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", – говорится в сообщении.

В крупнейших для Литвы в текущем году маневрах, кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие США, Великобритании, Германии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехии и Эстонии. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

Учения пройдут на полигоне в районе города Пабраде (восточная часть Литвы у границы с Беларусью) и на полигоне Гайжюнай (центр страны). Военная техника с мест постоянной дислокации в район учений проследует гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции. Часть эпизодов маневров пройдет по согласованию с местными властями на прилегающих к полигонам гражданских территориях.

Литва предварительно направила приглашения наблюдать за учениями Беларуси, России, Финляндии и Швеции.

Напомним, украинские десантники участвуют в учениях Saber Guardian-2019 на базе НАТО в Румынии. На маневры отправилась сводная ротно-тактическая группа 25-й отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады.

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Источник: korrespondent.net

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