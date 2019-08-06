Музыкант погиб в результате стрельбы в Канаде



Канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл, известный под псевдонимом Джахайан Джан погиб в результате стрельбы в центре Оттавы, сообщает CTV News в субботу, 8 июня.

Инцидент произошел вечером 7 июня на рынке Байуорд, который является одной из туристических достопримечательностей города.

По данным правоохранителей, неизвестный мужчина дважды выстрелил в 41-летнего музыканта, после чего скрылся.

Кэмпбела госпитализировали, однако спасти его жизнь врачам не удалось. Ведутся поиски преступника.

Напомним, ранее в американском штате Нью-Джерси при стрельбе в баре пострадали 10 человек. Также в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net