В Испании не менее 28 человек пострадали из-за аварии карусели на ярмарке, которая проходила в небольшом городе Сан-Хосе де Ла-Риконада возле Севильи. Об этом сообщает Daily Mail в субботу, 8 июня.

Свидетели рассказали, что во время движения главная опора карусели раскололась пополам и части конструкции привалили собой людей, которые катались на этом аттракционе. Среди пострадавших много детей.

Так, 11-летнюю девочку и женщину эвакуировали воздушным транспортом с тяжелыми травмами головы и ног. С серьезными травмами головы госпитализирована еще одна 13-летняя девочка. Всего в больницы Севильи попали шесть детей в вовзрасте от 12 до 14 лет.

Полиция выясняет причины инцидента. Аттракцион был построен в 2001 году и имел все сертификаты безопасности. Парк развлечений временно закрыли для посетителей.

Cмотрите фотогалерею: В Испании сломался аттракцион: 28 пострадавших

👇 Este era el momento en que una atracción de feria en San José de la Rinconada, en Sevilla, sufría un aparatoso accidente en el que salían despedidas varias personas, con 28 heridos@RTVEAndalucia https://t.co/84DAgFKmtw pic.twitter.com/Y1a2rLYPjv — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 8 июня 2019 г.

Ранее в Одесской области в парке развлечений погиб 42-летний мужчина. Он сорвался с кресла карусели, во время ее движения и упал на землю. Очевидцы говорят о нескольких версиях произошедшего: от не пристегнутых должным образом ремней безопасности до нарушения техники безопасности самим погибшим. Трагедия произошла на глазах у родных мужчины.

Также в США три человека пострадали в результате поломки аттракциона Водные горки в парке отдыха и развлечений в Риверсайде.

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Источник: korrespondent.net