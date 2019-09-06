Погиб посаженный Макроном и Трампом дуб



Посаженный на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном дум погиб, пишет Le Figaro.



Дерево погибло, пострадав из-за длительного фитосанитарного карантина при ввозе в США. Предположительно, дуб не смог нормально пустить корни в почве.



Напомним, ранее СМИ сообщали об исчезновении посаженного дерева.



Эмманюэль Макрон с супругой Брижит посетили Белый дом 25 апреля 2018 года. Их визит был приурочен к 250-летию отношений между США и Францией. Президентская чета вместе с Дональдом и Меланьей Трамп высадила во дворе Белого дома дуб, привезенный из Франции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net