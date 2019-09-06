Столкновение теплоходов в Будапеште: допрошен украинский капитан

Венгерская полиция допросила 230 человек и 66 свидетелей смертельного столкновения судов на реке Дунай, в результате которого погибли 19 туристов, сообщает Associated Press.
Напомним, прогулочный катер Русалка затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.
На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. По последним данным, погибли 19 туристов, граждан Южной Кореи.
Капитана судна задержала венгерская полиция по подозрению в халатности, которая привела к человеческим жертвам.
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Источник: korrespondent.net
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