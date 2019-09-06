Секретный самолет готовится к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет, передает The War Zone.
Напомним, ранее в США показали интерьер самолета Судного дня, а в Нидерландах представили концепт "авиалайнера будущего".
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Источник: korrespondent.net
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