Секретный самолет готовится к первому полету в США



В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет, передает The War Zone.

Отмечается, что уже были проведены испытания усовершенствованной модели самолета и вскоре Celera 500L может отправиться в первый полет.

Известно, что управлять самолетом будет один летчик, взлетать он сможет с любого аэродрома. По предварительной информации, скорость Celera 500L будет достигать 820 км/ч, расход топлива составит примерно четыре литра на 50-70 км.



Напомним, ранее в США показали интерьер самолета Судного дня, а в Нидерландах представили концепт "авиалайнера будущего".

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Источник: korrespondent.net