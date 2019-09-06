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09. 06. 2019

Секретный самолет готовится к первому полету в США


В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет, передает The War Zone.
 
Отмечается, что уже были проведены испытания усовершенствованной модели самолета и вскоре Celera 500L может отправиться в первый полет.
 
Известно, что управлять самолетом будет один летчик, взлетать он сможет с любого аэродрома. По предварительной информации, скорость Celera 500L будет достигать 820 км/ч, расход топлива составит примерно четыре литра на 50-70 км.

Напомним, ранее в США показали интерьер самолета Судного дня, а в Нидерландах представили концепт "авиалайнера будущего".

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Источник: korrespondent.net

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