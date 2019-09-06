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09. 06. 2019

Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС за Brexit


Бывший министр иностранных дел Великобритании, кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому Союзу отступные в 44 млрд долларов за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон, сообщает The Guardian.
 
"Я думаю, что наши друзья и партнеры должны понять, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет ясности по поводу дальнейших действий", – заявил политик.
 
Напомним, Джонсон занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй. Он ушел в отставку из-за несогласия с основными положениями предложенного ей проекта соглашения по Brexit.

Ранее европейские политики выразили надежду на упорядоченный выход Великобритании из ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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