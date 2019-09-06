Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС за Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании, кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому Союзу отступные в 44 млрд долларов за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон, сообщает The Guardian.
Ранее европейские политики выразили надежду на упорядоченный выход Великобритании из ЕС.
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Источник: korrespondent.net
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