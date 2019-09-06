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09. 06. 2019

Президент Албании отменил выборы


Президент Албании Илир Мета отменил назначенные на 30 июня муниципальные выборы, передает Associated Press.

Свое решение отменить выборы он объяснил необходимостью снизить политическое напряжение в Албании.
 
По словам Меты, текущие обстоятельства не обеспечивают необходимых условий для проведения "подлинных, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов" в конце этого месяца.

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Напомним, на днях в столице Албании Тирана тысячи жителей вышли на протест против действующего правительства и требованием провести досрочные выборы. 

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Источник: korrespondent.net

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