Президент Албании отменил выборы



Президент Албании Илир Мета отменил назначенные на 30 июня муниципальные выборы, передает Associated Press.

Свое решение отменить выборы он объяснил необходимостью снизить политическое напряжение в Албании.

По словам Меты, текущие обстоятельства не обеспечивают необходимых условий для проведения "подлинных, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов" в конце этого месяца.



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Напомним, на днях в столице Албании Тирана тысячи жителей вышли на протест против действующего правительства и требованием провести досрочные выборы.

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Источник: korrespondent.net