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09. 06. 2019

В Казахстане начались выборы президента


Внеочередные выборы президента проходят в Казахстане в воскресенье, 9 июня. Избирательные участки открылись по всей стране в 7:00 и будут работать до 20:00.
 
Участниками президентской гонки являются семь кандидатов, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Политик является абсолютным лидером социологических опросов, за него готовы голосовать 72,7% избирателей.
 
На второй позиции с большим отставанием – кандидат от общественного объединения Судьба нации оппозиционер Амиржан Косанов – 7,9%. Третье место у первой в истории страны кандидата-женщины Дании Еспаевой –5,4% (партия Ак Жол).
 
Президента в Казахстане избирают на пять лет. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся преодолеть этот барьер, будет назначен второй тур. Выборы признаются состоявшимися при любой явке избирателей.  

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Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана и назначил внеочередные выборы. Он возглавлял страну с 1990 года. Его очередной президентский срок должен был истечь в 2020 году.

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Источник: korrespondent.net

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