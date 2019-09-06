Итоги 08.06: Список Вакарчука, стратегия Меджлиса



Крымские татары решили идти в Раду от разных партий

Представители Междлиса крымскотатарского народа собираются идти на выборы в Верховную Раду в составе шести политических партий.

К партии Европейская солидарность бывшего президента Петра Порошенко войдет лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз. В первую десятку партии Сила и Честь экс-главу СБУ Игоря Смешко войдет сам Рефат Чубаров.

В состав политической силы премьер-министра Владимира Гройсмана Украинская стратегия войдет первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова. Еще двое представителей крымских татар пойдут в парламент в составе партии Голос музыканта Святослава Вакарчука. Продолжаются консультации с еще одной партией.

Масштабные учения НАТО начались в Литве

Крупномасштабные военные маневры Gelezinis Vilkas 2019 (Железный волк-2019) с участием около четырех тысяч военнослужащих из 10 стран и более тысячи единиц техники начались в Литве и продлятся две недели.

Партия Вакарчука объявила список на выборы Рады

На съезде партии Голос музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука объявили избирательный список, с которым эта политическая сила идет на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Список партии возглавил сам Вакарчук. В первую пятерку вошли также экс-замминистра экономического развития и торговли Юлия Клименко, глава IT-компании Ring Ukraine Кира Рудык, советник премьер-министра по парламентским отношениям Ярослав Железняк и антикоррупционная активистка Александра Устинова.

Молдову признали "захваченным коррупцией государством"

В Молдове депутаты парламента приняли декларацию, в которой их страна признана "захваченным государством".

"Парламент Республики Молдова в качестве высшего законодательного органа страны с обеспокоенностью констатирует, что государственные институты, включая юридические учреждения, захвачены. Все граждане страдают от коррупции, от тотального контроля над правовыми институтами и судебными органами со стороны олигархических структур, а также попранием гражданских свобод", – говорится в документе.

На заседании был избран спикер парламента – председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Парубий назвал сроки вступления Украины в ЕС

В резолюции Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши задекларировали сроки вступления Украины в Европейский Союз. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, По его словам, Украина имеет большой шанс вступить в ЕС в 2025-2027 году.

Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании, кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому Союзу отступные в 44 млрд долларов за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.

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Источник: korrespondent.net