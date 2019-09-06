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09. 06. 2019

В Киевской области погиб ребенок, выпав из окна

В Петропавловской Борщаговке погиб двухлетний ребенок, выпав из окна 8 этажа. Правоохранители установили ход событий, сообщили в полиции Киевской области.

"Отец с сыном поднялись на 9 этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На 8 этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно. В это время ребенок через незапертое окно наклонился и упал вниз", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст.166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее в Конотопе автомобиль полиции сбил ребенка.

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Источник: korrespondent.net

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