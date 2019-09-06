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09. 06. 2019

Президент Мексики предложил Трампу развивать дружбу

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в состоявшейся телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом предложил развивать дружественные связи между двумя странами и подтвердил готовность к диалогу.

"Я сказал, ему, что сообщу, когда буду в Тихуане, что не грозил ему кулаком, а помахал ему рукой с открытой ладонью", - написал мексиканский президент в своем Twitter.

Он сделал эту запись в городе Тихуане пограничного с США мексиканского штата Нижняя Калифорния, где запланирован митинг в поддержку соглашения с Вашингтоном по тарифам.

Ранее власти Мексики обязались развернуть Национальную гвардию на границе с США, чтобы бороться с нелегальной миграцией.

Источник: korrespondent.net

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