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09. 06. 2019

Украинцев предупредили о жаре и грозах

На большей части территории Украины сегодня ожидаются грозы, а местами град и шквалы ветра 15-20 м / с. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра в воскресенье, 9 июня.

"По данным Укргидрометцентра, 9 июня на большей части территории страны грозы, на Правобережье местами град, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того спасатели предупредили о подъеме уровня воды на реках.

"По данным Укргидрометцентра, 9-10 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями на 8 часов 8 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местами возможен выход воды на заводь, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока.

Как сообщалось, в ночь на 7 июня из-за непогоды в Украине остались без света 68 населенных пунктов в пяти областях. В трех областях подтоплены дома.

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Источник: korrespondent.net

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